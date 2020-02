Veretout: “Nel secondo tempo dobbiamo fare ancora di più”

Buon primo tempo della Roma, che dopo 35 minuti è in vantaggio contro il Lecce grazie al gol di Cengiz Under. All’intervallo del match dell’Olimpico le parole di Jordan Veretout:

VERETOUT A SKY SPORT

Soddisfatto?

Abbamo lavorato tutta la settimana per mettere in difficoltà il Lecce, per partire da dietro e arrivare veloci davanti. Dobbiamo continuare così, abbiamo cominciato bene con il gol e alcune situazioni importanti. Ma dobbiamo fare ancora di più nel secondo tempo e fare il terzo gol.