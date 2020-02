Veretout esulta: “C’è ancora tanto da migliorare. Adesso non fermiamoci” – FOTO

Jordan Veretout può esultare e con lui la Roma. La prestazione della squadra contro il Gent non è stata una delle più convincenti ma serviva la vittoria per rialzare il morale del gruppo. Su Instagram il francese posta una storia che lo ritrae nel momento successivo al gol vittoria di Carles Perez. Un abbraccio di gruppo per esultare e scacciare il periodo di buio iniziato nel 2020: “Prima parte andata”

Sempre Veretout, questa volta su Twitter, usa toni più moderati e si concede anche un’analisi a fine partita del momento vissuto dalla sua squadra: “C’è ancora tanto da lavorare. E c’è ancora tanto da migliorare. Ma vincere aiuta a farlo meglio. Adesso non fermiamoci”