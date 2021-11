Venezia-Roma, Pellegrini ci sarà. Darboe e Calafiori fuori dai convocati

Il numero 7 giallorosso ha cominciato la rifinitura a parte, ma Mourinho ha deciso di convocarlo. Resta a casa invece il centrocampista gambiano dopo la brutta partita col Bodo

Lorenzo Pellegrini stringe i denti: per Venezia-Roma ci sarà mentre Darboe e Calafiori resteranno a casa. Il capitano giallorosso, infatti, oggi ha cominciato l'allenamento di rifinitura in regime differenziato, così come è avvenuto anche ieri, ma Mourinho ha deciso di convocarlo per la sfida di domani all'ora di pranzo. Quella del numero 7 resta una situazione da monitorare molto da vicino, ma il portoghese non ha intenzione di rinunciarci così facilmente, soprattutto in un momento così. Pellegrini è out dalla partita contro il Milan, dove nel riscaldamento aveva già dato segnali di qualche fastidio. Poi l'attuale capocannoniere giallorosso ha saltato la settimana di allenamento e la partita con il Bodo/Glimt per un'infiammazione al ginocchio sinistro. Oltre Smalling, Spinazzola e Vina, però mancherà Ebrima Darboe. Nessun problema fisico per lui, ma una scelta tecnica di Mourinho dopo la brutta prestazione di giovedì col Bodo e la sostituzione nel secondo tempo. Out anche Riccardo Calafiori, che in Conference è rimasto in panchina: "È infortunato", ha detto poi Mourinho in conferenza.