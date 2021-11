Venezia-Roma, Marelli: “Il rigore di Cristante su Caldara è inspiegabile”

L'ex arbitro critica Aureliano e Fabbri: "Rigore oggettivamente inesistente e fatico a comprendere il mancato intervento del VAR"

La polemica sulle scelte degli arbitri nelle partite della Roma continua. Questa volta a commentare le scelte di Aureliano nella gara dei giallorossi contro il Venezia è Luca Marelli. L'ex arbitro ha affermato con un tweet che il rigoreassegnato agli uomini di Zanetti su fallo di Cristantenon è spiegabile, ma ciò che fa discutere è il mancato intervento del VAR. In un'occasione come questa era doverosa la chiamata di Fabbri. Marelli ha poi dato ragione al mancato intervento dell'arbitro sulla spinta di Kiyine su Ibanez.