Venezia-Roma, Caldara: “Sarà difficile ma ci stiamo preparando bene”

L'ex difensore del Milan ha parlato dell'impegno di domenica contro la squadra di Mourinho

Il difensore del Venezia Mattia Caldara ha parlato in conferenza stampa della prossima sfida di campionato contro la Roma di Mourinho. "Sarà molto difficile, ma ci stiamo preparando bene per questa gara - ha detto il centrale ex Milan e Atalanta - Sicuramente la Roma vorrà riscattare la sconfitta con il Milan, giocheranno stasera e alcuni giocatori quindi giocheranno tre gare in pochi giorni. Ma dobbiamo pensare a noi cercando di fare il nostro gioco, facendo correre loro dietro la palla".