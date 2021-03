USA, festa Reynolds: arriva la prima convocazione in nazionale maggiore

Bryan Reynolds ha rinunciato all’Under 23 Olimpica per restare a Roma durante il ritiro della prossima estate e non perdersi neanche un giorno nella preparazione della prossima stagione. Ma anche perché è arrivato il momento del salto in nazionale maggiore. Il terzino giallorosso è stato convocato per la prima volta dal ct Gregg Berhalter e raggiungerà lunedì prossimo i nuovi compagni nel ritiro che team USA farà in Austria. Gli americani giocheranno due amichevoli. Il 25 marzo sfideranno la Giamaica, mentre il 28 l’Irlanda del Nord.