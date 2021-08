Il terzino giallorosso nel gruppo dei 25 impegnati dal 2 al 9 settembre in Sudamerica

C'è anche Matias Vina tra i giallorossi che lasceranno Roma per rispondere alle convocazioni delle loro nazionali per le gare di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar. Il terzino giallorosso è nell'elenco dei 25 convocati dell'Uruguay di Oscar Tabarez per affrontare Perù, Bolivia ed Ecuador, il 2, il 5 e il 9 settembre.