Under torna al gol con il Leicester: apre la rimonta nel match di FA Cup col Brentford

Cengiz Under torna a segnare dopo un mese e mezzo. Il turco in prestito dalla Roma al Leicester ha aperto la rimonta delle Foxes – poi vittoriose 3-1 – nel match di quarto turno di FA Cup in casa del Brentford. Che va in vantaggio al 6′, ma poi il turco – schierato dall’inizio a destra nel tridente dietro la punta – va in rete al primo minuto della ripresa con un sinistro di prima intenzione. Il classe ’97 è bravo e freddo in area a piazzare il pallone alle spalle del portiere, firmando la sua seconda rete stagionale dopo quella a dicembre in Europa League con l’AEK Atene. Fino ad ora, però, Under non ha trovato grande continuità con il Leicester: quella di oggi era appena la seconda presenza da titolare, non metteva piede in campo addirittura dal 16 dicembre contro l’Everton. La Roma ha ceduto il turco in prestito oneroso con diritto di riscatto a 23 milioni di euro, che ad ora sembra difficile da immaginare a fine stagione.