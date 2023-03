Under 21, Italia-Ucraina: Bove tra i titolari

Questa sera l'Italia Under 21 scenderà in campo alle 20:00 contro l'Ucraina a Reggio Calabria. Tra gli undici titolati della formazione di Nicolato c'è anche Bove. Nel precedente match contro la Serbia, il numero 52 giallorosso era rimasto in panchina e in mediana erano partiti titolari Zapelli, Esposito e Casadei. Questa sera, invece, il giovane giallorosso scenderà in campo dal primo minuto. Dopo la vittoria per 2-0 della prima amichevole, anche l'andamento di questa partita sarà fondamentale per testare la squadra in vista dell'Europeo che andrà in scena a giugno.