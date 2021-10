Ultimo, che sorpresa a Pellegrini e Zaniolo: gli regala il suo album con dedica

Il cantautore romano e romanista ha inviato ai due amici giallorossi il suo ultimo album 'Solo', con tanto di messaggio speciale a ognuno di loro

La Roma e i suoi tifosi, un legame sempre più forte insieme anche grazie alla musica. Dagli inni prima del fischio d'inizio, oggetto anche di contesa con la Lega, agli artisti di fede giallorossa che dimostrato il loro amore per la Roma. Come Ultimo, all'anagrafe Nicolò Moriconi, tifoso sfegatato e protagonista in questi giorni del lancio del suo nuovo album 'Solo'. Il cantautore di San Basilio non ha potuto non pensare anche alla sua Roma, facendo arrivare a Pellegrini e Zaniolo due copie del suo album con tanto di dedica. "Per Lorenzo, daje tutta e Forza Roma", ha scritto al numero 7. "Per Nic, con amore e stima. Sei un fenomeno", il messaggio invece al numero 22 che ha ovviamente ringraziato Ultimo sui social così come il capitano giallorosso.