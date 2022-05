Ufficiali le date per il prossimo mercato: inizio 1° luglio, chiusura il 1° settembre

Il Consiglio di Lega ha comunicato le dati di inizio e fine per la prossima finestra di calciomercato

La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente le date di inizio e fine della prossima finestra di mercato estiva. All'unanimità il consiglio Federale ha scelto il 1° luglio come giorno d'inizio mentre il 1° settembre come termine massimo per tesserare nuovi calciatori. Per quanto riguarda invece la sessione invernale, l'inizio è previsto per il 2 gennaio mentre la chiusura il 31 dello stesso mese.