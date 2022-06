Ufficiale Rudiger al Real Madrid, Abraham: “Buona fortuna per questo nuovo capitolo”

I due sono stati compagni al Chelsea e condividono un'esperienza con la maglia della Roma

In giornata è arrivata l'ufficialità del trasferimento di Rudiger dal Chelsea al Real Madrid. Una notizia nell'aria da tempo che testimonia la crescita importante del centrale negli anni. Tammy Abraham, suo ex compagno a Londra, ha ripostato sui social l'annuncio del club spagnolo augurando il meglio al difensore: "Buona fortuna per questo nuovo capitolo fratello" la dedica dell'attaccante che oltre i blues condivide con il tedesco anche un'esperienza nella Roma.