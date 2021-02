Udinese, seduta tecnico tattica con esercizi specifici

Prosegue per l’Udinese la preparazione in vista della gara di domenica prossima (12.30) contro la Roma di Fonseca. La squadra è scesa in campo per una seduta tecnico-tattica, conclusasi con degli esercizi specifici per i giocatori bianconeri. Domani in tarda mattinata Gotti e il gruppo continueranno il programma di avvicinamento ai giallorossi, per una partita in cui il tecnico dei friulani dovrà fare a meno di Roberto Pereyra, bloccato da una elongazione muscolare alla coscia destra.