Udinese-Roma, il ct Southgate in tribuna per visionare Smalling e Abraham

Questa sera alle 20:45 ci sarà Udinese-Roma, partita fondamentale per i ragazzi di José Mourinho che, in caso di vittoria, sarebbero al primo posto in classifica in solitaria aspettando il match dell'Atalanta. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, in tribuna alla Dacia Arena ci sarà il commissario tecnico dell'Inghilterra Southgate che visionerà gli inglesi della Roma: Smalling e Abraham. L'obiettivo dei due giocatori è essere convocati per il Mondiale in Qatar che si terrà a novembre.