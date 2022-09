Udinese-Roma, Dybala chiede scusa ai tifosi sotto il settore ospiti

La Roma di Mourinho perde la prima partita stagionale alla Dacia Arena contro l'Udinese. Al termine del match alcuni giocatori giallorossi sono andati sotto il settore che ospitava i circa duemila tifosi giallorossi partiti dalla Capitale alla volta di Udine. Tra loro anche Paulo Dybala, alla prima sconfitta ufficiale in maglia Roma, che ha prima applaudito e poi, con un cenno ha chiesto scusa. La prestazione da migliore in campo, come detto da Mourinho nel post partita, non è bastata ai giallorossi per rimettere in piedi una partita che dopo 5 minuti li vedeva già in svantaggio.