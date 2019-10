La Serie A è pronta a tornare: mercoledì sera le squadre del campionato italiano torneranno in campo in occasione della decima giornata. La Roma affronterà l’Udinese: come riporta Sky Sport, i friulani anticiperanno il ritiro per preparare al meglio la sfida casalinga contro i giallorossi Paulo Fonseca. Gli uomini di Igor Tudor vengono dalla sonora sconfitta subita a Bergamo contro l’Atalanta per 7-1 e attualmente sono 13esimi in classifica con 10 punti.