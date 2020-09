Udinese, lavoro di scarico per chi ha giocato ieri. Domani rifinitura in vista dello Spezia

L’Udinese di Luca Gotti ha cominciato il suo campionato perdendo di misura contro il Verona. Domani alle 18 affronterà lo Spezia nel recupero della sfida inizialmente in programma alla 1° giornata, poi il 3 ottobre ospiterà la Roma. Nella giornata di oggi, come riporta il sito ufficiale del club friulano, i calciatori bianconeri non utilizzati nella gara con l’Hellas hanno svolto un lavoro di scarico, mentre la seduta in campo è stata incentrata su esercitazioni tecniche e partitelle. Domani pomeriggio, la formazione di Gotti sosterrà la rifinitura in vista del match contro lo Spezia.