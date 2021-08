Twitter, Lamela: “Roma è stato bello rivederti”

L'argentino, neo acquisto del Siviglia, ieri prima dell'amichevole si è intrattenuto a colloquio con Mourinho sue x allenatore al Tottenham

Acquistato dalla Roma nel 2011 quando era un giovane talento del River Plate, Erik Lamela ieri ha ritrovato la sua ex squadra nell'amichevole contro il Siviglia. L'argentino, neo acquisto degli spagnoli, ha commentato così su Twitter, in risposta ad un'immagine postata ieri dal club giallorosso: "E' stato bello rivederti, Roma". Lamela, prima dell'amichevole, si è intrattenuto in un colloquio con Mourinho suo allenatore lo scorso anno al Tottenham.