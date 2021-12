Trigoria, Roma a lavoro in vista della Samp: scarico per chi ha giocato ieri

La Roma già a lavoro per preparare l'ultima partita del girone d'andata contro la Sampdoria

Non c'è tempo per compiacersi troppo perchè dopo il 4-1 di Bergamo, siamo già all'antivigilia del match contro la Sampdoria. La Roma è tornata subito a lavoro con la consueta divisione in gruppi post partita. Scarico e palestra per chi ha giocato ieri mentre seduta normale di allenamento per tutti gli altri. Spiccano nella partitella a campo ridotto due bellissimi gol: il primo di Carles Perez tornato disponibile in settimana dopo l'infortunio e il secondo di Villar, che non si perde d'animo condivide nelle stories il video aggiungendo "Continuiamo così". La partita dell'Olimpico contro i liguri in programma per mercoledì alle 18.30 è fondamentale per chiudere al meglio il girone d'andata e festeggiare così in modo più sereno le feste, prima della ripresa del campionato quando i giallorossi faranno visita al Milan.