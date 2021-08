Trigoria, rifinitura in vista del Trabzonspor. Assente Smalling – FOTO – VIDEO

La Roma si prepara per la partita di domani di Conference League

Questa mattina i giallorossi sono tornati ad allenarsi a Trigoria, in vista del primo match ufficiale della stagione di Conference League contro il Trabzonspor. Lungo colloquio fra Mourinho e Mkhitaryan prima di cominciare la rifinitura. L'allenamento si è suddiviso fra parte atletica, lavoro sulla reattività e parte tattica in chiusura, con un'analisi delle varie situazioni. Out Smalling, per l'infortunio alla coscia potrebbe costringere il difensore inglese a tornare dopo la sosta delle nazionali a settembre.