Trigoria, prima seduta in vista del derby: Viña ancora a parte

La squadra si è trovata a Trigoria per preparare la sfida di domenica contro la Lazio

La Roma si è trovata a Trigoria per preparare al meglio la sfida di domenica alle 18:00 contro la Lazio. Oltre all'infortunato di lunga data Spinazzola, continua a lavorare a parte Matias Viña a causa della distorsione al ginocchio. La rifinitura è programmata per le 17 di domani dopo la conferenza stampa di Mourinho. La formazione per domenica dovrebbe essere chiara. Lo Special One ha dato già dimostrazione di come si fidi solo degli stessi uomini. Per il derby mancherà sicuramente Pellegrini per l'espulsione rimediata contro l'Udinese. Al suo posto dovrebbe giocare Mkhytarian che lascerebbe il posto sulla fascia sinistra a El Shaarawy, che sta attraversando un gran momento di forma e ha un gran feeling con il derby. La linea difensiva, con Rui Patricio, è quella che ha giocato ieri sera all'Olimpico: Kardsorp a destra con Mancini e Ibanez al centro della difesa. Calafiori confermato a sinistra per l'assenza di Viña. Anche il centrocampo non si tocca. Cristante e Veretout sono insostituibili. L'attacco con El Sharrawy vedrà agire dietro l'unica punta Abraham, Zaniolo e Mkhytarian.