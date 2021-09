Trigoria, individuali per tutta la squadra: rebus sulla formazione anti-Sassuolo

La Roma si è allenata con i nazionali, tranne Vina ancora impegnato con l'Uruguay. Mourinho studia l'11 da schierare contro i neroverdi

La Roma ha svolto una seduta di allenamento pomeridiana a Trigoria in vista della partita di campionato di domenica sera contro il Sassuolo. La squadra ha svolto lavoro personalizzato, compresi i nazionali rientrati a Roma dopo gli impegni internazionali, in attesa di Vina che giocherà questa notte contro l'Uruguay. Per l'impegno di campionato sono diverse le situazione che mister Mourinho deve valutare. Potrebbe essere l'occasione per vedere uno fra Carles Perez e Shomurodov al fianco di Abraham, con l'ex Genoa più sicuro del posto. In porta Rui Patricio, a destra Karsdorp con Calafiori sulla fascia sinistra al posto di Vina. Sulla linea difensiva Smalling sembra avere possibilità di giocare vicino ad Ibanez, se Mancini non dovesse smaltire il fastidio al piede rimediato in Nazionale. A centrocampo consolidata coppia Cristante-Veretout sicura del posto. L'attacco potrebbe essere il reparto più rivoluzionato con il solo Abraham, ad oggi, sicuro della titolarità. Zaniolo e Pellegrini sono tornati non in perfette condizioni dalla Nazionale e potrebbero riposare, così come Mkhitaryan che ha giocato 90 minuti con l'Armenia. Al loro posto pronti El Shaarawy e Carles Perez con Shomurodov che che potrebbe essere proposto in coppia con Abraham.