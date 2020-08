Trigoria, Pellegrini torna in gruppo. Under e Pastore non si allenano

Fonseca ritrova Pellegrini. La Roma si avvicina a grandi falcate verso la fondamentale sfida di Europa League contro il Siviglia. Sono giorni comunque convulsi, soprattutto per i saluti a Chris Smalling, che ieri ha effettuato l’ultimo allenamento a Trigoria prima di tornare a Manchester. Oggi, infatti, il centrale inglese non si è allenato e, come previsto, è fuori dalla lista Uefa (insieme a Cetin e Pastore). Il tecnico portoghese non lo avrà a disposizione, ma la buona notizia arriva dal rientro in gruppo di Lorenzo Pellegrini dopo l’operazione al naso. Il centrocampista giallorosso si è allenato con il resto dei compagni, dovrà indossare una mascherina ma contro gli spagnoli si candida per una maglia. Non si sono allenati invece Under e Pastore, che hanno lasciato Trigoria durante la seduta e vanno verso l’esclusione dalla lista Uefa. Qualche speranza per il turco, che se la vedrà con il connazionale Cetin.