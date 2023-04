Trigoria, la squadra è tornata al lavoro in vista del Feyenoord

Dopo il giorno libero concesso da Mourinho ieri dopo la vittoria in trasferta contro il Torino, la Roma è tornata oggi pomeriggio ad allenarsi a Trigoria. Intorno alle ore 15 il gruppo è sceso in campo per la prima seduta settimanale in vista dell'impegno dell'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord in programma giovedì sera.