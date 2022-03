Trigoria, la Roma prepara la sfida con l’Atalanta: Oliveira non si allena in gruppo

Il centrocampista portoghese si è allenato ancora a parte ma potrebbe recuperare per sabato

La Roma è tornata in mattinata ad allenarsi per preparare la sfida contro l'Atalanta. I giallorossi scenderanno in campo sabato alle ore 18, allo stadio Olimpico. Zaniolo si allena senza maschera protettiva, la sua presenza in campo è molto probabile. Il 22 giallorosso è a caccia del primo gol in campionato in casa. Indisponibile Spinazzola, mentre Oliveira non si è ancora allenato in gruppo ma la speranza è quella di averlo a disposizione per la prossima partita di campionato.