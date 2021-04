Trigoria, domani alle 11 la ripresa in vista dell’Atalanta

La Roma abdica. La Champions League, con il quarto posto occupato dalla Juventus, è lontana ben 8 punti dopo il ko di oggi contro il Torino. La squadra giallorossa tornerà nella capitale per preparare il match di giovedì, anche se non sarà Europa League ma il turno infrasettimanale di campionato. Davanti ci sarà l’Atalanta di Gasperini, reduce dalla vittoria contro la Juventus: un match che non è più scontro diretto visti i 10 punti di distacco. La squadra di Fonseca tornerà domani mattina ad allenarsi: l’appuntamento per la ripresa è alle 11 a Trigoria. Da verificare ci saranno le condizioni di Karsdorp e il solito Smalling.