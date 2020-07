Totti, un altro colpo per la CT10 Management: ecco Citi del Milan

Francesco Totti non si ferma più. Sono tanti i colpi annunciati negli ultimi giorni di ragazzi che sono entrati a far parte della sua scuderia e oggi ne arriva un altro. Stiamo parlando del difensore del Milan classe 2003, Alessandro Citi. L’annuncio arriva attraverso il profilo ufficiale Instagram della CT10 Managment. “Un grande benvenuto nella famiglia”, si legge sui social. Il tutto accompagnato da una foto nella quale è presente Vincent Candela, anche lui, insieme ad Aldair, entrato a far parte dell’agenzia dell’ex capitano giallorosso.