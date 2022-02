Totti a cena con Ilary: “Su di noi solo fake news”. Poi scherza con i fotografi

Con una serie di stories su Instagram, Francesco Totti ha smentito le voci su una crisi con Ilary Blasi e su una presunta nuova storia. Poi ha scherzato serenamente con i tanti fotografi che li hanno aspettati fuori da un ristorante al centro

Francesco Totti non ci sta e si sfoga sulle sue storie di Instagram dopo le voci e le indiscrezioni che hanno parlato in questi due giorni di una crisi tra lui e Ilary Blasi, con cui è sposato da 17 anni e fidanzato da 20. "Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news - le parole dell'ex capitano della Roma -. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose: fate attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati". Poi Totti nell'ultima story chiude con una chiosa, forse inizialmente non prevista dal momento che si tratta evidentemente di un'aggiunta: lo sfondo alle sue spalle nel frattempo cambia, così come l'acustica. Così come cambia anche l'atteggiamento e l'espressione di Francesco, molto contrariato:"E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire". Totti chiude così la questione a distanza di pochi minuti dalla story che invece aveva pubblicato Ilary Blasi, a cena da 'Rinaldi al Quirinale', noto ristorante del centro di cui la coppia è cliente abituale. Nel filmato la showgirl infatti scherzava con il proprietario e nella panoramica del tavolo apparivano i figli Chanel, Isabel e Cristian, oltre allo stesso Francesco. E questa mattina Ilary aveva postato invece un altro breve video in treno, in cui faceva la linguaccia.

Dopo la cena di stasera (allo stesso ristorante c'era anche l'ex premier Giuseppe Conte), ad attendere Totti e la sua famiglia era pronta una schiera di fotografi, ma il clima è stato decisamente disteso. Come riporta l'Ansa, l'ex capitano - con la figlia Isabel in braccio - si è fatto largo tra i tantissimi flash che quasi lo acciecavano: "Già non ci vedo, se poi fate così...", scherza Totti mentre Ilary si era defilata insieme all'altra figlia Chanel. E a una signora che lo invitava a mangiare anche nel suo ristorante, Francesco ha risposto "Vengo se non paghiamo". Lo show della leggenda romanista è continuato a suon di battute tra uno scatto e l'altro: "Sono vent'anni che ci baciamo. E poi lei dice che adesso le piacciono le donne", ha replicato - sorridendo insieme alla moglie - a chi gli chiedeva qualche effusione. "Attenti, che non ho l'assicurazione", ha poi scherzato con alcuni fotografi che quasi si erano sdraiati sul cofano della sua auto. Fino alla spassionata richiesta finale, col finestrino abbassato: "Dai, fatemi andare che dobbiamo partire per la settimana bianca".

Crisi, litigi e nuove fiamme: Totti e Ilary Blasi rispondono alle indiscrezioni

Una risposta a colpi di social alle tante indiscrezioni che si sono rincorse nelle ultime ore. Nella giornata di ieri l'articolo di Dagospia che raccontava di una crisi tra Totti e la Blasi, con la separazione ormai inevitabile dopo un presunto litigio avvenuto il 5 febbraio. Oggi la vicenda si è arricchita di nuovi dettagli sui giornali e non solo: le voci sull'allontanamento di Francesco dalla storica cerchia di amici della moglie, il viaggio della Blasi con l'amico Luca Tommassini e il bacio saffico mal digerito da Totti in diretta tv tra Ilary e Michelle Hunziker. E soprattuto le ipotetiche storie avute in questi mesi sia da Francesco che dalla showgirl e conduttrice. In particolare è comparso il nome di Noemi Bocchi, la presunta nuova fidanzata di Totti da qualche mese, presente in incognito a Roma-Genoa e seduta poco dietro la bandiera giallorossa, ma anche - come testimoniano altre foto pubblicate in serata da Dagospia - nella partita contro l'Inter che aveva segnato il ritorno allo stadio dell'ex dirigente.

Su 'Repubblica' anche un ulteriore retroscena sulla ragazza, biondissima e bellissima, laureata in Economia e sposata in passato con un imprenditore e dirigente di una società dilettantistica del Lazio. Noemi, tempo fa, si sarebbe infatti precipitata da un locale in zona Colle Oppio per correre in soccorso di Totti che aveva avuto un piccolo incidente stradale. Tutti elementi che hanno scatenato sui social una quantità enorme di commenti e post di tifosi della Roma e non solo, dispiaciutissimi per la fine di una storia d'amore iconica che sembrava indistruttibile. Un po' come Sandra e Raimondo. Fino allo sfogo di questa sera da parte di Francesco Totti, che ha bollato come 'fake news' le indiscrezioni che si sono rincorse in queste ore frenetiche."Ci sono dei bambini e vanno rispettati", chiede l'ex capitano della Roma pensando soprattutto ai tre spledidi figli Cristian, Chanel e Isabel.