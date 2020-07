Totti ricorda la vittoria del Mondiale: “Nove luglio, indimenticabile” – FOTO

Quattordici anni fa, la Nazionale italiana batteva la Francia ai tiri di rigore e si laureava campione del mondo per la quarta volta. Succedeva il 9 luglio del 2006, una ricorrenza che Francesco Totti ha celebrato pubblicando sul proprio account Instagram una sua foto della festa al Circo Massimo, con la coppa in mano. “Nove luglio… indimenticabile!!!” il messaggio dell’ex capitano. In quel Mondiale, Totti, reduce dall’infortunio alla caviglia subìto contro l’Empoli quattro mesi prima, giocò tutte le partite realizzando quattro assist e il calcio di rigore allo scadere dell’ottavo con l’Australia.