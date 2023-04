Totti ospite d’eccezione su Dazn: domani sarà in collegamento per Atalanta-Roma

Giornate impegnate per Francesco Totti, che ieri sera ha assistito per la prima volta a una partita del Real Madrid dalla tribuna e oggi ha fatto visita al centro sportivo dei Blancos, osannato da Benzema e compagni. Domani, invece, la leggenda giallorossa sarà ospite d'eccezione su Dazn, nel Monday Show del postpartita proprio di Atalanta-Roma. A 'Supertele' Totti - in collegamento dalla capitale - commenterà il match della squadra di Mourinho, fondamentale per la corsa Champions, e il campionato arrivato alle ultime battute. Insieme a lui anche l'ex compagno di Nazionale e attuale allenatore del Genoa Alberto Gilardino.