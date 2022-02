Totti, l’ex capitano della Roma sabato ospite a “C’è posta per te”

L'ex 10 sarà in studio nel programma di Maria De Filippi: "Non perdetevelo"

Mentre i gossip sulle sue storie d'amore (presunte e reali) sembrano essersi placati, per Francesco Totti, ex storico capitano della Roma, iniziano i rumor su un possibile ritorno nel club che lui ha reso ancora più grande e che lo ha, al contempo, fatto diventare un'icona non solo per la città, ma per tutto il mondo del calcio, e dello spettacolo. Sabato 26 febbraio, secondo le anticipazioni lanciate su Instagram, l'ex numero 10 sarà ospite della popolare trasmissione di Canale 5 "C'è posta per te", condotta da Maria De Filippi. "Non perdetevelo", scrivono nel post. E come potremmo?, rispondiamo noi.