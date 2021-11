Totti: “Io tra i più forti a padel? Lo dicono quasi tutti. A volte neanche sudo”

L'ex capitano della Roma ha raccontato la sua passione per il padel, dovuta soprattutto al divertimento

Totti e il padel, un legame sempre più forte che in questi anni ha dato vita a un vero e proprio spettacolo costante con l'ex capitano della Roma come protagonista. Che ormai è diventato un vero e proprio top player: "Di Biagio dice che sono tra i migliori ex calciatori a giocare a padel? Ognuno ha il suo pensiero e va rispettato, diciamo che parlando con gli ex calciatori il podio un po' di tutti è questo, non c'è qualcuno che sta sotto o sopra", dice Totti a 'Radio Roma Capitale'. La leggenda giallorossa commenta anche le parole di Vieri, che preferisce il padel al calcio perché correre è noioso: "Dipende anche contro chi giochi. Se giochi con due persone normali neanche sudi, se giochi con due bravi è diverso, diventa un allenamento. Il padel è uno sport bellissimo, divertente e che ti fa stare insieme, che praticano sia i piccoli che i più grandi. Non c'è un'età precisa e questo fa sì che ci sia un divertimento a 360 gradi. Poi siamo sempre nel mondo dello sport, noi ex calciatori siamo un po'avvantaggiati. Per noi è uno sport praticabile ma soprattutto divertente".