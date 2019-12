Totti incontra… Totti: Castellitto jr. a cena con Francesco – FOTO

Come guardarsi allo specchio. Metaforicamente si intende. Pasto speciale quello che si è consumato in un noto ristorante della Capitale, soprattutto perché seduti allo stesso tavolo c’erano Francesco Totti e Pietro Castellitto, colui che interpreterà la leggenda giallorossa nella serie televisiva “Un Capitano“. Una carbonara, un bicchiere di buon vino e magari qualche chiacchiera, per capire meglio come entrare nella parte e rendere al massimo sul piccolo schermo la personalità e lo spirito di Totti. La fiction, che realizzerà WildSide per Sky, sarà formata da sei episodi e verrà diretta da Luca Ribuoli. La riprese prenderanno il via nel prossimo febbraio, per poi concludersi a giugno 2020.