Totti e Ibra insieme per Very Mobile: balli e risate nello spot pubblicitario

L'ex capitano giallorosso insieme al campione rossonero sono la nuova coppia protagonista testimonial della compagnia telefonica

Francesco Totti e Zlatan Ibrahimovic sono protagonisti del nuovo spot pubblicitario di Very Mobile. La strana coppia formata dall'ex capitano giallorosso e dal fuoriclasse svedese, è testimonial della compagnia telefonica. Nello spot si vede Ibrahimovic intento a ballare per le strade della città quando ad un certo punto si scontra proprio con Totti. Il dialogo che ne esce è spontaneo e divertente, così come in tutte le pubblicità a cui l'ex numero 10 giallorosso ha preso parte.