Totti celebra la Roma Femminile: “Il vostro nome è nella storia di questa società”

Giornata storica per la Roma Femminile che oggi ha vinto il primo Scudetto della sua storia. La squadra di Spugna ha conquistato il titolo grazie alla vittoria contro la Fiorentina per 2-1. Tanti i complimenti e tra i messaggi per le ragazze c'è anche quello di Francesco Totti. Queste le parole dell'ex capitano giallorosso sui social: "Vincendo lo scudetto con la squadra della mia città e con i colori del mio cuore ho realizzato il sogno di una vita. Oggi lo avete realizzato voi, da oggi il vostro nome sarà nella storia di questa società. Viva la Roma campione d'Italia!".