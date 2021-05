Totti celebra il David di Donatello: “Orgoglioso ed emozionato”

Ieri la vittoria del prestigioso riconoscimento. Il Capitano: "Un progetto nel quale abbiamo creduto sin da subito tutti"

Ieri sera il documentario "Mi chiamo Francesco Totti" è stato premiato con il prestigioso David di Donatello. Un altro riconoscimento per l'opera firmata da Alex Infascelli, che il Capitano ha voluto celebrare con un post su Instagram: "Prima i Nastri D’Argento e ieri sera il David di Donatello come miglior documentario per “Mi chiamo Francesco Totti”. Due premi prestigiosi per il cinema italiano che mi rendono davvero orgoglioso ed emozionato! Grazie e complimenti davvero ad Alex Infascelli e a tutta la squadra che ha lavorato veramente notte e giorno per un progetto nel quale abbiamo creduto sin da subito tutti. E grazie soprattutto a voi che mi avete sempre dimostrato tantissimo affetto! Il vostro Francesco".