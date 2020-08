Totti annuncia il colpo in Argentina: ufficiale l’arrivo di Retegui nella sua scuderia

La notizia era diventata già ufficiale quando alcune settimane proprio Retegui aveva raccontato di aver firmato con la IT Scouting di Francesco Totti. Ora anche l’agenzia di scouting dell’ex capitano della Roma ha annunciato il colpo dell’attaccante argentino di proprietà del Boca Junior ma che quest’anno ha giocato all’Estudiantes, di cui aveva parlato anche con Bobo Vieri in una diretta su Instagram (senza però svelarne il nome). Ecco il messaggio dell’annuncio ufficiale: “Con grande piacere diamo il benvenuto a Mateo Retegui nella famiglia IT Scouting. Attaccante del Boca Juniors, classe 1999. ⁣¡Buena suerte!⁣”