Torino-Roma, adesso è ufficiale: trasferta vietata ai tifosi giallorossi

In questi giorni si attendevano notizie sulla possibilità per i tifosi giallorossi di seguire la squadra in trasferta a Torino in occasione del match del prossimo 24 settembre. I dubbi sollevati all'attenzione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza erano relativi alla concomitanza del match tra Bologna e Napoli e del pericolo di nuovi incroci programmati tra le frange peggiori degli ultrà di Roma e della squadra partenopea. La decisione è arrivata da poco e, come si sospettava, è ufficialmente vietata la trasferta ai tifosi giallorossi. Come comunicato direttamente dal sito ufficiale del Torino, la vendita dei ticket per l'accesso allo stadio sarà infatti dedicata soltanto ai tifosi granata e non sarà estesa ai residenti nel Lazio.