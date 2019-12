Torino, esercitazioni tecniche e atletiche in vista della Roma. Out Izzo per febbre

Il Torino di Walter Mazzarri ha effettuato una seduta pomeridiana di allenamento al Filadelfia. Come riporta torinofc.it, il tecnico dei granata ha diviso la seduta in due parti: esercitazioni tecniche e lavoro sulla parte atletica. Assenti al campo Lorenzo De Silvestri (che ha utilizzato un giorno di permesso per motivi personali) e Armando Izzo. Il difensore non ha partecipato all’allenamento a causa di uno stato febbrile. Il Torino tornerà in campo domani per una seduta tecnica, per preparare al meglio la sfida dell’Olimpico contro la Roma.