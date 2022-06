Tonali: “Abraham ha dimostrato di essere un grande giocatore con la Roma”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan e della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Nations Laegue di domani contro l'Inghilterra elogiando Tammy Abraham, attaccante della Roma: "È un grande giocatore e quest'anno l'ha dimostrato in Serie A. Cambiare campionato non è semplice, ma l'ha dimostrato in Serie A e vincendo con la Roma la Conference League. Gli faccio i miei complimenti".