Tifosi negli stadi, slittano al primo giugno le riaperture: la Serie A finirà a porte chiuse

Il campionato di Serie A verrà portato a termine completamente senza tifosi. Nei giorni scorsi sembrava essersi aperto uno spiraglio per le ultime partite aperte al pubblico (per la Roma con Crotone e Lazio), ma nella bozza del nuovo decreto legge le riaperture – scrive ‘gazzetta.it‘ – slitteranno di un ulteriore mese rispetto al primo maggio, quindi il primo giugno. L’ufficio sport e la sottosegretaria Vezzali sperano però ancora di poter bloccare il rinvio, o avere l’ok per la partecipazione del pubblico agli Internazionali BNL di tennis e alla finale di Coppa Italia. Il decreto infatti dice che “può essere stabilita, di concerto col ministro della Salute, una data diversa rispetto a quella del primo giugno”. Dal primo giugno in zona gialla la presenza del pubblico sarà quindi consentita non oltre il 25% della massima capienza autorizzata e in ogni caso il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. Per l’Europeo, invece, non varrà questa norma visto che nella bozza è prevista una deroga.