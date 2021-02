Tiago Pinto spiega il mercato della Roma: il gm in conferenza stampa domani alle 15.30

Ogni promessa è debito e Tiago Pinto si dimostra di parola. Il dirigente portoghese parlerà domani alle 15.30 in conferenza stampa a Trigoria per spiegare le scelte di mercato della Roma nell’ultima sessione invernale. Saranno tanti i nodi da sciogliere per il gm, dal rilancio decisivo per Reynolds allo scambio saltato Dzeko-Sanchez, passando per l’accordo raggiunto con Stefan El Shaarawy.

Tiago Pinto aveva preannunciato qualche giorno fa la sua volontà di parlare delle varie trattative quando, intercettato di ritorno dal suo viaggio a Milano, aveva dribblato le domande dei cronisti presenti alla Stazione Termini di Roma.