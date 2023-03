“Ti amo più del cielo”: la dedica di Isabel che fa commuovere Totti – FOTO

Un Francesco Totti tenerissimo. La leggenda della Roma, in questi giorni alle prese con la neve e gli sci insieme alla compagna Noemi, non ha potuto fare altro che emozionarsi e commuoversi di fronte alla dedica della figlia Isabel, che tra pochi giorni compirà 7 anni. "Papà ti amo più del cielo, del mare e dell'universo. Grazie per tutto l'amore che mi dai", c'è scritto sul bigliettino colorato che Totti sfoglia e mostra fiero sui social, con la canzone 'Mi prenderò cura di te'. E l'emoji proprio a raccontare la sua emozione.