Termini, la Roma in partenza per Firenze: presenti alcuni tifosi ad accogliere il gruppo – FOTO – VIDEO

Dopo la rifinitura e la conferenza di Fonseca, la Roma inizia il viaggio alla volta di Firenze. I giallorossi sono arrivati infatti alla Stazione Termini per poi iniziare la trasferta che culminerà poi con il match del Franchi in programma alle 20.45. Fonseca ritrova Smalling tra i convocati, con il dubbio se sarà subito disponibile dal primo minuto. Niente da fare invece per Kluivert, ancora ai box dopo l’infortunio riportato durante il match contro l’Hellas. Un gruppo composto da circa dieci tifosi ha voluto far sentire il proprio calore ai calciatori, scortando la squadra romanista e accogliendola all’ingresso dello snodo ferroviario.