Tardelli: “Zaniolo? È forte ma stare alla Juventus non è come stare a Roma”

Marco Tardelli , ex giocatore e campione del mondo, è intervenuto ai microfoni de “il Diabolico e il Divino”, su New

Su Zaniolo ? “ È un ottimo giocatore ma stare alla Juventus non è come stare a Roma . Riguardo Zaniolo ti dico che è un giocatore importante che vale sempre la pensa di acquistare, dipende cosa vuole fare lui. Torino è diversa da Roma, bisogna vedere come si comporta alla Juventus. La Juventus è una cosa, stare a Roma coi romani che lui ama o con gli amici è una cosa un pochino diversa. Però è un ottimo giocatore, ancora deve esprimersi al meglio. È ancora giovane, ha avuto due infortuni importanti , bisogna vedere se si riprende. Deve imparare tante cose sul calcio, non può prendere palla e andare da solo, alla Juve dovrebbe integrarsi di nuovo ma sarebbe un acquisto importante.”

Con l’acquisto di Dybala la Roma si avvicina alle prime quattro, se prendesse anche Wijnaldum dove si avvicina?“Può arrivare tra le prime quattro, ma Juve, Inter e Milan hanno qualcosa in più. La Roma ha fatto molto anche quest’anno, ha vinto un trofeo, non poteva fare molto di più. Con l’acquisto di Dybala ed eventualmente Wijnaldum, anche con la cessione di Zaniolo, potrebbe essere una delle prime quattro. Ce ne sono 4/5 che possono arrivare in Champions, bisogna vedere. Per me Inter, Milan e Juve sono su un gradino più in alto.”