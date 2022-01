Tancredi: “Mou non è il problema, la Roma ha solo bisogno di giocatori forti”

L'ex portiere giallorosso: "Quando i titolari di oggi saranno seduti in panchinaavremo una squadra competitiva"

"Io non so se manca di personalità, ma certamente quello che è successo contro la Juve, considerando come stava andando la partita, non me lo sarei mai aspettato. - dice Franco Tancredi, ex portiere giallorosso, intervistato da il Diabolico e il Divino” su New Sound Level - Io non la stavo guardando nei dieci minuti in cui abbiamo preso tre gol e quando ho ricominciato la visione non volevo crederci. Io credo che sono i grandi calciatori che innalzano la mentalità e il livello della squadra, come ha detto Mourinho. I grandi giocatori prendono in mano il pallino del gioco e la palla non te la fanno più vedere, come faceva Francesco Totti per esempio. Ci vuole più coraggio ed una rosa di giocatori che ti portano quella mentalità che fa la differenza. Ci vogliono giocatori bravi e quando quelli che hanno giocato ieri si vedranno in panchina vorrà dire che hai una grande squadra".