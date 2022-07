Svilar si presenta: domani alle 12.30 la conferenza stampa

Il portiere serbo, primo acquisto in ordine temporale da parte di Pinto, si presenterà domani in tarda mattinata alla stampa

Mile Svilar si presenterà già domani alla stampa. Il portiere serbo nato in Belgio, che stamattina è arrivato a Roma, alle 12.30 prenderà la parola nella consueta conferenza. In questi minuti è arrivata l'ufficialità del suo ingaggio da parte dei giallorossi e le primissime parole da calciatore romanista. Domani in tarda mattinata anche il suo esordio nella sala stampa di Trigoria: l'ex Benfica prende il posto di Fuzato come secondo portiere alle spalle di Rui Patricio. Classe '99, nella scorsa stagione ha giocato 13 partite con la squadra B e ora può cogliere l'occasione di crescere con Mourinho e avere più spazio.