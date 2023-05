Superclasico, 7 espulsi in River-Boca. De Rossi: “Un pomeriggio tranquillo”

Dopo il gol dei biancorossi al 93' su calcio di rigore si è scatenata una rissa che ha costretto l'arbitro a fermare il match per circa 20 minuti

"Un pomeriggio tranquillo di calcio", così Daniele De Rossi ha commentato su Instagram il 260° superclasico. L'ex capitano della Roma ha giocato per una stagione con il club gialloblu. Ieri River-Boca ha regalato uno spettacolo che ha poco a che vedere col calcio giocato. Dopo il gol dei biancorossi al 93' su calcio di rigore si è scatenata una rissa che ha costretto l'arbitro a fermare il match per circa 20 minuti. A scatenare il parapiglia generale pare sia stata l’esultanza provocatoria di Borja. Si è acceso uno scontro a base di calci, spinte e pugni. Il direttore di gara è stato costretto a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Alla fine ci sono stati 7 espulsi con il Boca che ha finito la partita in 8.