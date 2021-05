Strootman: “Ho nel cuore il gol al derby. Il 3-0 al Barcellona è stato speciale”

"Battere la Lazio è sempre una gioia incredibile per tutto l'ambiente. Con i blaugrana è stato quasi un miracolo"

Il centrocampista del Genoa Kevin Strootman , con un passato in maglia Roma , è tornato su alcuni passaggi chiave della sua carriera in un'intervista a TMW. Due i momenti indelebili: il gol alla Lazio nel derby del 4 dicembre 2016 e il leggendario 3-0 con cui i giallorossi nel 2018 superarono il Barcellona in Champions League. Queste le sue parole:

Qual è stato l'allenatore più importante della sua carriera? Non saprei fare un nome, tutti gli allenatori che ho avuto sono stati importanti per me, ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa, sia nei momenti belli che in quelli difficili".