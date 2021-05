Stramaccioni: “La squadra a Manchester è stata ingenua, sarà dura rimontare”

L'ex tecnico del settore giovanile giallorosso: "Giallorossi falcidiati dagli infortuni. Lo stadio sarà vuoto: non aiuterà"

Andrea Stramaccioni ha parlato della stagione della Roma e in particolare di quanto successo nella gara tra i giallorossi e il Manchester United. Queste le dichiarazioni dell'ex tecnico degli Allievi del club capitolino rilasciate all'Adnkronos: "La Roma si è concentrata sull'Europa League? Io penso che sia stata più una cosa inconscia dei giocatori. La Roma è stata veramente falcidiata dagli infortuni, che contano di più quando giochi con un sistema di gioco particolare come quello di Fonseca, perché non è facile l'intercambiabilità dei ruoli come in altri sistemi di gioco che sono un po' più eterogenei nelle posizioni. Sono moduli in cui servono di più gli specialisti e le assenze le paghi di più".